رياضة | الأهلي يخطط لخطف جروس من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لخطف جروس من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي أهلي جدة السعودي في خط المفاوضات مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للزمالك، لتدريب الفريق من جديد خلال الموسم القادم.

وأصدرت جماهير أهلي جدة هاشتاج خلال الأيام الأخيرة، تطالب فيه إدارة النادي بالتعاقد مع العراب السويسري، وإعادته إلى صفوف قلعة الأهلي من جديد، لما يتمتع به جروس من محبة الجماهير بسبب نجاحه من قبل في قيادة الفريق للتتويج بالبطولات.

ودخل مسؤولي الزمالك في مأزق خلال الأيام الماضية، بسبب المدرب السويسري، حيث يرفض الأخير اقتراح مسئولي النادي الأبيض بتمديد عقده لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى نهاية الموسم في شهر أغسطس المقبل، حيث يتمسك الخواجة بأن تكون مدة العقد عام كامل على الأقل.