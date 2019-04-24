رياضة | زيدان يكشف احتمالية رحيل نجمي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف احتمالية رحيل نجمي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، حول حراسة مرمى الفريق إن "كل شيء يمكن أن يحدث"، ليرد بذلك على اللغط الذي ظهر من جديد حول حراسة عرين "الملكي" بعد تعافي الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا.

وجاء تصريح "زيزو" في مؤتمر صحافي عشية مواجهة خيتافي الخميس في الليغا، عندما تلقى سؤالاً بشأن احتمالية رحيل أحد حراس مرمى الريال.

وقال في هذا الصدد: "كل شيء يمكن أن يحدث" حين يحدد المدرب مهام كل من الكوستاريكي كيلور نافاس والبلجيكي كورتوا خلال الموسم المقبل، في إشارة لاحتمالية أن يقوم أحدهما بإبلاغه برغبته بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال زيدان إن "حراس المرمى مرتبطون بعقود (مع النادي)، وما سنفعله في المرحلة المقبلة هو ما سوف أقرره أنا، هذه مسؤوليتي، ليس هذا وقت الحديث عن ذلك".

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وصرح المدير الفني: "أمتلك أفضل ثلاثة حراس، إثنين كبار والثالث (لوكا زيدان) شاب جيد وله مستقبل".

واستطرد زيدان: "كيلور وكورتوا جيدان للغاية وما يتبقي أن اختار أنا من يلعب".

وتابع: "قلت في السابق إن كل شيء سيكون واضحاً للجميع خلال الموسم المقبل، والآن، إزاء هذه المباريات الخمسة (المتبقية في الموسم الحالي)، سوف نرى من يشارك" فيها.

ويعد زيدان للموسم الجديد بعدما فشل الفريق هذا الموسم في التتويج بأي من البطولات الثلاثة الكبرى هذا الموسم.