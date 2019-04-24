رياضة | رئيس سموحة: الأهلي الأقرب للفوز بلقب الدوري.. ومباراتنا أمام الأحمر بحكام مصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة: الأهلي الأقرب للفوز بلقب الدوري.. ومباراتنا أمام الأحمر بحكام مصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن سعادته بفوز الفريق في ثلاث مباريات متتالية بالدوري وتحسين مركز الفريق بجدول الدوري.

وقال في تصريحات لبرنامج وان تو عبر اون سيورت اف ام "الفوز في ثلاث مباريات متتالية عادت الثقة للاعبين، وحسام حسن مدير فني كبير وله دور كبير".

وأضاف "نحن لا نفرط في اي لاعب ونبيع اللاعبين لاننا نملك البدلاء والأفضل منهم في إمكانهم بالملعب".

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وعن رأيه في الدوري "قال الاهلي الأقرب للفوز بالدوري، رغم تفوق الزمالك وبيراميدز في مبارياتهم بالدوري".

وأكد ان بيراميدز فريق قوي وصنع حالة من الحماس بالدوري المصري.

وشدد على ان مباراة سموحة امام الأهلي ستكون بحكام مصريين ولن يطالب باستقدام حكام اجانب.

وأتم تصريحاته "الفرق القادرة على دعم صفوفها بشكل قوي هما بيراميدز في المرتبة الأولي وياتي خلفه الاهلي والزمالك نظرا للمواردهم المالية الكبيرة".