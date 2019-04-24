رياضة | محمد عبد الواحد: تاكيس صنع فريق جيد لدجلة.. وتجربة بيراميدز ناجحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الواحد: تاكيس صنع فريق جيد لدجلة.. وتجربة بيراميدز ناجحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الواحد مدرب وادي دجلة، ان الفريق يسير بشكل جيد خلال المرحلة الحالية بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

وقال في تصريحات لبرنامج وان تو "ان المدير الفني اليوناني تاكيس جوناس صنع فريق جيد جدا ويقدم كرة مميزة وخاصة بي".

وأضاف "وادي دجلة قادر على الاستمرار بالدوري الممتاز والابتعاد عن صراع الهبوط".

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وشدد على ان الصراع على الاستمرار بالدوري الممتاز سيظل حتى اخر مباراة في البطولة بين جميع الفرق بقاع جدول الدوري.

وأكد ان الموسم الحالي من الدوري المصري هو الأفضل ولكن ينقصه الاستمرارية في المباريات.

وتم تصريحاته "بطولة الدوري لن تحسم حتى الان، وتجربة بيراميدز ناجحة جدا وظهر نجاحها امام الجميع بمباريات الدوري".