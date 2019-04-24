رياضة | سفير مصر بتنزنيا يقيم حفل عشاء لرئيس الكاف بدعوة من مجدى عبد الغنى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر بتنزنيا يقيم حفل عشاء لرئيس الكاف بدعوة من مجدى عبد الغنى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام سفير مصر بتنزانيا محمد ابوالوفا أمس حفل عشاء وقام عبدالغنى بتوجيه الدعوة لرئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد واللجنة المنظمة لبطولة افريقيا تحت 17 سنة برئاسة دينى جردون رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي وتكا عضو الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد السنغالي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي والحاج ضيوف نجم السنغال.

وأضاف عبدالغنى أن الفرق التى وصلت إلى كأس العالم للشباب فى البرازيل هى نيجيريا والكاميرون وغينيا وانجولا.

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وأكد عبدالغنى أن الحديث خلال جلسة العشاء كان معظم حول حفل القرعة وتنظيم البطولة وعن الفرق المرشحة للوصول إلى المربع الزهبى حيث أكد الجميع على أن مصر ستصل إلى المربع الزهبى في البطولة وان البطولة سوف تشهد تألق العديد من النجوم فى القارة السمراء.

وأثناء حفل العشاء وجة احمد احمد الشكر للسفير المصري ومجدى عبدالغنى على كرم الضيافة وأكد سعاتة بنجاح حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا التى أقيمت في سفح الأهرامات وانة تلقى التهاني من الكثيرين من رؤسا الاتحادات القارية مؤكدا ثقته في نجاح مصر في تنظيم البطولة.