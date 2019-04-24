القضاء الإسباني يبرئ الرئيس السابق لبرشلونة من تهمة تبييض الأموال

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الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ساندرو روسيل

برأت محكمة إسبانية الأربعاء ساندرو روسيل، الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، من تهمة تبييض الأموال التي كان الادعاء يطالب فيها بداية بسجنه 11 عاما وتغريمه 59 مليون يورو.

وتولى روسيل (55 عاما) رئاسة النادي بين عامي 2010 و2014، وواجه اتهامات بتبييض الأموال بحكم علاقته بالرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا، في مسائل مرتبطة بحقوق بث مباريات وصفقات رعائية.

وكان الاتهام موجها الى روسيل وزوجته وأربعة أشخاص آخرين. وبعد نحو شهرين من بدء المحاكمة في أواخر شباط/فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الوطنية في إسبانيا، والتي تتولى النظر في القضايا الكبرى، قرار بتبرئة المتهمين على خلفية عدم كفاية الأدلة المقدمة من الادعاء.

وأوضحت المحكمة "بعد تقييم الأدلة المقدمة خلال المحاكمة، لم يتم إثبات الاتهامات (...) بناء على ذلك، ونظرا الى الشكوك التي تمت إثارتها"، قررت اعتماد مبدأ قرينة البراءة، والحكم لصالح المتهم لعدم كفاية الدليل.

وكان روسيل قد أوقف احتياطيا على خلفية القضية في أيار/مايو 2017، وأفرج عنه تحت مراقبة قضائية مع بدء المحاكمة في شباط/فبراير.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكاتالونية عن شقيقة روسيل ماريونا قولها بعد صدور حكم البراءة "نحن سعداء جدا. كنا نعرف أنه بريء"، مؤكدة أن العائلة "عانت كثيرا" جراء هذه القضية.

كما نقلت الصحيفة ذاتها عن محامي روسيل أندريس مالويندا، قوله إن تمضية موكله 21 شهرا في السجن قبل صدور حكم بتبرئته تمثل أمرا "غير معتاد"، مشددا في الوقت ذاته على التريث قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

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ووجه الاتهام الى روسيل وزوجته والأربعة الآخرين بـ "تبييض أموال على نطاق واسع"، في مبلغ يقدر على الأقل بـ19,9 مليون يورو منذ 2006.

وطلب الادعاء بداية سجنه 11 عاما وتغريمه 59 مليون يورو. وخلال المحاكمة، خفضت النيابة العامة العقوبة المطلوبة من السجن 11 عاما الى ستة أعوام، في الاتهام الموجه الى روسيل وزوجته بإخفاء أموال بطريقة غير مشروعة حصلا عليها من تيكسييرا.

كما طلبت النيابة عقوبة السجن خمسة أعوام بحق خوان بيسولي الذي يتهم بأنه أبرز الضالعين في القضية مع روسيل.

وخلال جلسات المحاكمة التي بدأت في أواخر شباط/فبراير، نفى روسيل التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها "أخطاء وأكاذيب"، ومؤكدا أنه لم ينل أي عمولة أو يقدم على خطوات مخالفة للقانون.

وتتمحور القضية حول عقد وقعه تيكسييرا عام 2006 مع شركة مقرها في جزر كايمن، يرتبط بحقوق البث لـ24 مباراة للمنتخب البرازيلي، وسط تقارير تشير الى أن حصة روسيل وزوجته من هذه الصفقة بلغت 15 مليون يورو. وبحسب الادعاء، حصل روسيل وزوجته على 6,6 ملايين يورو، إضافة 8,4 ملايين كانت مخصصة لتكسييرا المتهم من قبل وزارة العدل الأميركية ضمن تحقيقاتها في فضائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

كما يشتبه بأن روسيل حصل على 5 ملايين يورو بصورة غير مشروعة كجزء من رعاية شركة نايكي التي كان مديرها التسويقي في أميركا الجنوبية، للمنتخب البرازيلي.

واستقال روسيل من منصبه في رئاسة برشلونة عام 2014 على خلفية شبهات أثيرت حول صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي حاليا، من سانتوس البرازيلي الى النادي الكاتالوني في 2013. ولا يزال روسيل ينتظر مسار محاكمة في قضايا فساد وتهرب ضريبي على ارتباط بهذا الانتقال.