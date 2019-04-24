الامارات | بالصور: محمد صلاح يثير الجدل من جديد بصورة البيتزا ونجمات هوليود

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: محمد صلاح يثير الجدل من جديد بصورة البيتزا ونجمات هوليود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جولة جديدة ما بين النقد والتشجيع والحيرة لجمهور النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول حيث أثار اللاعب جدلا واسعا خلال مشاركته في فعاليات حفل مجلة "تايم" الأمريكية لإعلان قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، والبداية كانت لصورة نشرها محمد صلاح على حسابه بموقع "تويتر"، وأثارت القلق بين مشجعي "الريدز"، قبل لقاء هادرسفيلد، الجمعة، بالمرحلة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي دخل فترات الحسم، إذ نشر صلاح صورة له يتناول وجبة "بيتزا"، معلقا: "بينما تكون في نيويورك، كل كما لو كنت في روما".

ودفعت الصورة جماهير ليفربول للتساؤل بشأن المكان الذي يوجد به صلاح، في وقت شديد الحساسية بالموسم، حيث تتبقى 3 مباريات في الدوري الذي يأمل ليفربول في الفوز به لأول مرة منذ عام 1990، كما يستعد الفريق لمواجهة برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأبدت جماهير ليفربول قلقها بشأن الرحلة المرهقة إلى الولايات المتحدة، خلال وقت قصير بين لقاءي كارديف وهادرسفيلد.

وفي جانب أخر ظهر صلاح مع الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور "دينيريس تارجيريان"، وظهرت النجمة وهي ترتدي الأحمر وهو لون زي ليفربول، كما النجم المصري مع لاعبة منتخب أمريكا للسيدات أليكس مورجان، وأعلنت اللاعبة انضمامها لكتيبة مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، بعد صورتها مع اللاعب، ونشرت أليكس مورجان، صورة على حسابها الرسمي بموقع "انستغرام" مع محمد صلاح، موضحة أنها ستصبح مشجعة للريدز بداية من اليوم، بعد التقاطها الصورة مع صلاح.