مباريات الاهلي القادمة في الدوري المصري .. ديربى وقمة وعقدة 2003...

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جدة - عمرو شويل مباريات الاهلي القادمة في الدوري المصري

تشمل 8 مباريات، كل مباراة منها بثلاثة نقاط هامة، حيث يطالب جماهير النادي الاهلي لاعبي الفريق بجمع 24 نقطة من المباريات المتبقة لحسم لقب الدوري المصري موسم 2018/2019، بما يعنى الفوز فى جميع المواجهات المقبلة.



مباريات الاهلي القادمة في الدوري المصري

مباريات الاهلي القادمة في الدوري المصري تبدأ بلقاء المصري البورسعيدى، غداً الخميس، فى تمام الساعة 8 مساء على ستاد الجيش بالسويس، حيث ينتظر جماهير النادي الاهلي من لاعبي الفريق الاحمر جمع الثلاث نقاط من تلك المباراة، لوقف مسلسل نزيف النقاط للدخول فى المنافسة من جديد على لقب الدورى المصرى، عقب سقوط منافسه التقليدى الزمالك أمام بيراميدز فى مباراة أمس بهدف نظيف .



مباريات الاهلي القادمة في الدوري المصري

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مباريات الاهلي القادمة في الدوري المصري، مع طلائع الجيش، وإنبى، والنجوم، والإسماعيلي، والزمالك، وسموحة، والمقاولون العرب .



مباريات الاهلي القادمة في الدوري المصري2

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة جمعهم من خلال 29 مباراة، حيث يتبقى له 5 مباريات فقط، ويليه نادى الزمالك برصيد 60 نقطة جمعهم من خلال 27 مباراة، ويلاحقهم الاهلي برصيد 58 نقطة جمعهم من خلال 26 مباراة.



مباريات الاهلي القادمة في الدوري المصري

وفى حالة فوز الاهلي على المصري يتساوى مع الزمالك فى عدد المباريات ويتفوق عليه فى عدد النقاط بفارق نقطة وحيدة، ويظل بيراميدز فى الصدارة بفارق النقاط وعدد المباريات .