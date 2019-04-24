شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تأسيس الأهلى .. تعرف على أشهر الأندية التى تحمل نفس الأسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحل اليوم الذكرى الـ 112 على تأسيس النادى الأهلى عن طريق عمر بك لطفى ، حيث تم تأسيسه يوم 24 أبريل من عام 1907 .

ولا يقتصر اسم النادى الاهلى على الذى نعرفه جميعا والذى تم تأسيسه فى الجزيرة ، بل هناك عدد من الأندية تجمل نفس الاسم ،يصل عددها إلى 27 نادٍ تحمل اسم الأهلي على مستوى الوطن العربي، ويأتي على رأسها الأهلي المصري كونه الأكثر تتويجا بالألقاب .

نتعرف على أبرزها فى التقرير التالى ..

الاهلى السعودى

يوجد مقره في مدينة جدة غرب السعودية. تأسس في 17 مارس 1937،

الاهلى الاماراتى

نادي شباب الاهلي -دبي الإماراتي أنشئ عام 1958 في دبي

الاهلى البحرينى

أحد الصروح الرياضية الكبيرة والتي تأسست بمملكة البحرين عام 1936م

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الاهلى القطرى

هو نادي رياضي قطري متعدد الألعاب تأسس سنة 1950. شعار النادي هو اللون الأبيض والأخضر

اهلى سداب العمانى

تأسس عام 2004 ، بسلطنة عمان ، و يلعب فى دورى الدرجة الثانية

اهلى طرابلس

تأسس في 19 سبتمبر 1951، في طرابلس، بليبيا. يلعب في الدوري الليبي

اهلى بنى غازى

هو نادٍ رياضي ثقافي إجتماعي في ليبيا تأسس في أبريل من عام 1947 بمدينة بنغازي

اهلى اليمن

نادى اهلى صنعاء تأسس عام 1952 يلعب بدورى الدرجة الاولى اليمنى

اهلى الخرطوم

أهلي الخرطوم هو نادي كرة قدم سوداني يلعب في الدوري السوداني الممتاز تأسس النادي في عام 1929