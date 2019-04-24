شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة بيلا والحرية فى الترقى للقسم الثانى بعد الاعتداء على الحكم المساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى الحكم محمد عادل مباراة بيلا والحرية المطروحي بعد اعتداء مدرب الثانى على الحكم المساعد وقام بتمزيق التيشيرت الخاص به وهو ما دفع حكم المباراة إلى إلغائها قبل النهاية فى إطار مباريات المجموعة الثالثة لدورة الترقى للقسم الثانى .

ويتصدر المجموعة شبان بداوى برصيد 10 نقاط يليه دكرنس برصيد 9 نقاط ثم الحرية وبيلا برصيد 8 نقاط بينما يتذيل مياه البحيرة المجموعة برصيد نقطتين .

ومن المقرر أن يصعد فريقين من هذه المجموعة لدورى القسم الثانى للانضمام للمجموعة الثالثة ببحرى .