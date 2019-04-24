شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو منسى: اعتزال رامى عاشور خسارة.. وسوف يضيف للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عمرو منسى نجم الاسكواش السابق عن اعتزال رامى عاشور أسطورة الاسكواش المصرى، اللعب بشكل نهائى، وذلك بسبب إصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات.

وقال منسى، فى تصريحات صحفية، "بعيد عن كون رامى عاشور صديق شخصى ومقرب إلى قلبى بشكل كبير، إلا أنه كان سبب نجاح بطولة الجونة الدولية للإسكواش، فقد نجح فى الفوز بتلك البطولة ثلاث مرات أعوام 2012 و2014 و2015".

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وأضاف: "كان لرامى عاشور دور كبير فى نجاح البطولة وكان هناك اهتمام جماهيرى كبير بمبارياته، أتذكر عندما كان يلعب مع محمد الشوربجى فى النهائى، وكانت الجماهير يتابع بشغف كبير".

واستطرد قائلا: "اعتزال رامى عاشور خسارة كبيرة، لكنى متأكد أنه سوف يضيف للعبة بعد الاعتزال بشكل رسمى، فقد نجح فى اكتساب خبرات كبيرة على مدار لعبه لسنوات طويلة فى ملاعب الاسكواش".