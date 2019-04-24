شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يغيب عن الزمالك أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام الإنتاج الحربى، فى الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 1 مايو المقبل للإيقاف.

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وحصل النقاز على الإنذار الثالث فى مباراة بيراميدز الأخيرة فى الدورى، ما سيبعده عن مباراة الإنتاج الحربى المقبلة.

ويسعى الزمالك لتجهيز حازم إمام الظهير الأيمن للفريق للحاق بلقاء الإنتاج الحربى المقبل فى ظل إصابته بمزق فى عضلة السمانة.