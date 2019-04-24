برزنتيشن يفجر مفاجأة للأهلي احتفالاً بـ ذكرى 112 سنة على تأسيسه

ياسمين تيسير

حرصت شركة برزنتيشن الشركة الراعية للنادي الأهلي، على الاحتفال بمرور 112 سنة على تأسيس الكيان الأحمر. وفجّرت برزنتيشن مفاجأة للأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم جديد في عمر النادي الأهلى

اليوم يحتفل النادي بمرور 112 عامًا علي تأسيس نادي القرن الأفريقي واحتفالاً بهذه المناسبة تم اليوم توقيع عقد الراعى رقم 7 للنادي الأهلى @CocaCola لمدة 4 مواسم رياضية مرحبا بالراعي الجديد @AlAhly" ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز برصيد 85 نقطة.

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