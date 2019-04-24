انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد خيبة "الأبطال".. رونالدو يطالب اليوفي بضم هؤلاء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 05:58 مساءً - طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إدارة ناديه يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتعزيز صفوف الفريق الأول للمنافسة بقوة في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، الأربعاء، أن رونالدو طالب إدارة "البيانكونيري" بدفع 100 مليون يورو لضم مواطنه الشاب جواو فيليكس، الذي بزغ نجمه هذا الموسم مع بنفيكا البرتغالي.

وأضافت الصحيفة البرتغالية أن فيليكس تدرب مع "الدون" مع منتخب البرتغال، حيث أعجب الأخير بقدراته الفنية الكبيرة. وطالب بضرورة جلبه إلى فريق مدينة تورينو.

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وتقدر قيمة الشرط الجزائي للمهاجم الشاب بـ120 مليون يورو، كما أنه متابع بقوة من قبل فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد وقطبي مدينة مانشستر؛ السيتي واليونايتد.

ويُمني بطل الدوري الإيطالي النفس بخفض قيمة فيليكس في ظل العلاقة الجيدة بين النادي المتوج مؤخراً بلقب "الكالتشيو"، وخورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو ونجم بنفيكا أيضاً.

ولفتت "أبولا" إلى أن "صاروخ ماديرا" طالب أيضاً بالتعاقد مع ثنائي ريال مدريد؛ الفرنسي رافائيل فاران والإسباني إيسكو، مشيرة إلى أن الأول يُعد خياراً صعباً بسبب تمسك مواطنه زيدان باستمراره في ملعب "سانتياغو برنابيو"، في حين قد يكون صانع الألعاب متاحاً في الميركاتو الصيفي المقبل.

يُذكر أن يوفنتوس اكتفى هذا الموسم بالفوز بلقب البطولة الإيطالية، بعدما ودع كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا، الذي يُعتبر الهدف الأبرز لفريق "السيدة العجوز"، خاصة مع انتداب رونالدو بصفقة تجاوزت الـ100 مليون يورو، صيف العام الفائت.