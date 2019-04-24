من هي أيقونة الإغراء الرياضية التي ظهرت مع صلاح؟

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٢٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

أليكس مورجان

اجتاحت صورة أليكس مورجان، لاعبة كرة القدم بمنتخب أمريكا للسيدات، برفقة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقابلا في أثناء وجودهما، في حفل مجلة «تايم» الأمريكية، الذي أُقيم بمدينة «نيويورك»، فجر اليوم الأربعاء، بعد اختيارهما ضمن الـ100 شخصية، الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2019، ونشرت مورجان، صورتها مع صلاح، عبر «الستوري» الخاص بصفحتها الشخصية على «إنستجرام»، وكتبت عليها: «تقابلت مع صلاح وأنا ارتدي الأحمر، هذا يعني أن فريق ليفربول لديه مشجع جديد».

أليكس مورجان، أمريكية الجنسية، من مواليد مدينة دياموند بار، بلوس أنجلوس، كاليفورنيا، وتبلغ من العمر (29 عامًا)، وبدأت لعبة كرة القدم للسيدات، لفريق مدرستها الثانوية وبعدها في فريق جامعة كاليفورنيا، وتم اختيارها للعب مع المنتحب الأمريكي في كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 سنة 2008. وتلعب مورجان،

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