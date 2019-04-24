شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي مالك الجزيري يودع بطولة برشلونة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع التونسي مالك الجزيري، اليوم الأربعاء، بطولة برشلونة للتنس، بعد هزيمته أمام الكندي فيلكس أوجيه أليازيمي، في الدور الثاني للبطولة.

وتفوق اللاعب الكندي (18 سنة) والمصنف 31 عالميًا، بمجموعتين دون رد (6-3)، (7-6)، بعد ساعة و48 دقيقة.

كما تأهل للدور الثالث الأمريكى ماكينزى ماكدونالد بعد تغلبه على الفرنسى جيل سيمون بمجموعتين دون رد، وكانت نتيجة المجموعات 6-2 و6-3.

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