شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ يعلق على تزوير تغريداته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز حول تزوير تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و "فيس بوك".

و كتب تركي آل الشيخ على صفحته الشخصية: "ابتداء تزوير البوستات والتغريدات لتسخين الجمهور واشغالهم عن الفشل الحقيقي في الملعب وخارج الملعب على كل الاصعدة ".

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و كان قد نشر بالأمس تغريدة مفبركة لتركي آل الشيخ مكتوب بها: " مكافأة مالية لكل لاعبي بيراميدز بعد الفوز على الزمالك ووقف مستحقات مدرب الزمالك جروس و النقاز اللي انا شاريهم بسبب الهزيمة".



