شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. تفاصيل اعتداء عامل الزمالك على سارق الجزمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" واقعة اعتداء عامل غرفة الملابس بالزمالك "ميلا" على أحد المشجعين الذى حاول سرقة حذاء محمد إبراهيم كابتن الفريق الأبيض، مستغلا وجود خناقة بين لاعب الزمالك وأحد المصورين الصحفيين عقب نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز والتي فاز فيها الأخير بهدف نظيف.

البداية كانت مع المشجع الذى استغل الخناقة بين اللاعبين والمصور الصحفى ليخطف حذاء محمد إبراهيم من على الأرض ويبتعد به عن أرضية الملعب.

ولكن الواقعة لم تفت على ميلا عامل غرف الملابس الذى توجه مباشرة صوب المشجع الذى قام بسرقة حذاء قائد الفريق الأبيض واشتبك معه ليجبره على إعادة الحذاء الخاص بإبراهيم.





وجاء رد فعل عامل غرف الملابس بالزمالك عنيفا تجاه المشجع الذى حاول سرقة الحذاء وأشبعه ضرباً.





لم يتماسك المشجع نفسه أمام عامل غرف الملابس الذى أشبعه ضربا ليقوم بقذف الحذاء الذى حاول سرقته والاستسلام لميلا.

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ومنع عامل الغرف المشجع من الحصول على حذاء إبراهيم قبل أن تتم سرقته بعدما ضرب المشجع وأسقطه أرضا.





المشجع سقط على الأرض بعد كم الضربات التي وجهها له عامل غرف الملابس ووضع يديه على وجه خشية استقبال لكمات جديدة.





لم يتوقف عامل غرف الملابس أمام المشجع المستسلم وواصل ضربه بقسوة ووجه له ضربا مبرحا بقدميه بعد اللكمات التى وجهها له باليد.

جمع المشجع الذى حاول سرقة الحذاء قواه ووقف أخيرا متألما فى أوجاعه بعد الضرب المبرح الذى تعرض له من عامل غرف الملابس، قبل أن يفارقه الأخير بعد تلقينه درساً قاسيا جراء غقدامه على سرقة الحذاء.



