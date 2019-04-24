شكرا لقرائتكم الأهلى ضد المصرى .. الضظوى أقدم عميل مزدوج ومسعود "ليبرو من ورق"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلى ضد المصرى ومباراة تحديد المصير



تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى مساء يوم الخميس المقبل، فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من منافسات الدوري المصرى الممتاز.

فى العادة تكون المباريات، التى تجمع الفريقين مشحونة بالقلق والتوتر بين جماهير كلا الفريقين، خوفاً من الهزيمة والوقوع فى وصلة "تحفيل" على السوشيال ميديا.

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وبالعودة إلى أرشيف تاريخ مواجهات الفريقين، نجد أن الأهلى التقى مع المصرى فى 139 مباراة فى جميع المسابقات، فاز الأهلى 80، وفاز المصرى فى 24، وتعادل الفريقان فى 35 مباراة.

وكان لقب الهداف التاريخى لمواجهات الفريقين هو اللاعب السيد الضظوى الذى سجل 13 هدفاً بواقع: 10 أهداف بقميص المصرى، و3 أهداف بقميص الأهلى، حيث لعب فى صفوف الفريقين.

ويعتبر اللاعب أحمد مسعود، حارس مرمى المصرى الحالى، هو الأكثر نحساً فى مواجهات الفريقين، ففى مباراة السوبر بين الأهلى والمصرى 2018، والتى انتهت بهدف نظيف للأهلى سجله وليد أزارو، بعد استغلاله لخطأ مسعود فى التعامل مع الكرة، وهذه ليست المرة الوحيدة لمسعود، ففى كثير من المواجهات يتقمص مسعود دور الليبرو مثل الحارس الدولى، مانويل نوير حارس المنتخب الألمانى، ولكن لم يحالف الحظ أحمد مسعود فى محاولات لتأدية دور الليبرو سواء فى مبارياته مع المقاصة أو المصرى.