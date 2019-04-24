شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى قبل لقاء دجلة: نتطلع للتقدم في جدول ترتيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للإسماعيلى أن اصرار اللاعبين والروح القتالية سلاح الفريق من أجل استعادة مسيرة الانتصارات فى مواجهة الغد أمام وادى دجلة باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الــ30 ببطولة الدورى المحلى.
وأضاف أبوجريشة فى تصريحات صحفية :”هدفنا الثلاث نقاط ،قمنا بدراسة طريقة لعب المنافس سعيا للحد من نقاط القوة لديه واستغلال نقاط الضعف”.
وواصل :”نتطلع للتقدم تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة وتعويض النتائج السلبية التى تحققت بالجولات الأخيرة” ، وأتم حديثه :”بالتأكيد عودة مجموعة من الأساسيين لقائمة الفريق ستزيد من قوتنا”.
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