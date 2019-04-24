شكرا لقرائتكم حازم امام يعود للزمالك امام الانتاج بعد إيقاف النقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود حازم امام ظهير ايمن فريق الزمالك لتشكيل فريقه في مباراة الانتاج الحربي في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز المقرر لها يوم 1 مايو المقبل لتعويض حمدي النقاز الذى سيغيب عن القاء للإيقاف.

كان النقاز قد حصل على الانذار الثالث في مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس ، الثلاثاء، وإنتهت بخسارة الزمالك بهدف نظيف لذا يعمل الجهاز الفني حالياً على تجهيز حازم امام لقيادة الجبهة اليُمنى في مباراة الانتاج الحربي خاصة وأن حازم إشتكى من إصابة بتمزق في عضلة السمانة خلال الفترة الماضية.