شكرا لقرائتكم سوموديكا: هذا رأيي في البلطان.. وسأستقيل من الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثنى الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب، على جهود خالد البلطان رئيس النادي، كاشفا أنه سيقدم استقالته من تدريب الفريق إذا ما حل خامسا في جدول الترتيب مع ختام مسابقة الدوري.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: كوزمين ورادوي نصحاني بالانتقال إلى السعودية، لاسيما وأننا نتعامل مع وكيل أعمال واحد.

وأضاف: المواسم الأربعة الماضية للشباب لم تكن جيدة، وشعرت خلال تقديم الفريق في جدة قبل بداية الموسم، وبعد حديثي مع المدربين الآخرين شعرت بأنهم لا يحترمون فريقنا مثل أندية المقدمة، والجميع كان يعتقد أن الشباب سيصارع من أجل البقاء في الدوري.

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وأشاد سوموديكا بقدرات خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، ووصفه بالرئيس الذي يعرف كرة القدم جيدا، وقال: الدوري وصل إلى مرحلة قوية جدا، وأنا سعيد بالعمل هنا، وتحقيق 53 نقطة مع الشباب ونحن بحاجة إلى 3 نقاط لنضمن المركز الثالث والبطاقة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.

وحول مستقبله مع الفريق، أوضح: ما زال لدي عقد يمتد إلى سنة مع الشباب، وسأنتظر للاحتفال بالتأهل إلى الآسيوية في 16 مايو المقبل، وإذا تراجع الشباب إلى المركز الخامس سأقدم استقالتي، علما بأن لدي خيارات عديدة وهذا أمر طبيعي، وأحترم الشباب كثيرا، لاسيما وأنني لم أواجه أي مشكلة انضباطية مع اللاعبين وهناك احترام متبادل.

ولفت إلى أن لقطة احتفاله في مباراة الفريق أمام الحزم، كانت موجهة ضد بعض الجماهير المتواجدة في المدرجات، وأردف: نحن بحاجة إلى أن تكون الجماهير قريبة من النادي، وهناك من يجلس في المدرجات ويعتقد أنه المدرب.