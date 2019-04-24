شكرا لقرائتكم نوير يبدأ مرحلة التعافي للعودة إلى مرمى بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن والمنتخب الألماني استأنف تدريبات الركض في إطار مرحلة التعافي والتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق عضلي.

وشارك نوير في تدريبات الركض تحت إشراف المعد البدني للفريق وذلك على ملاعب التدريب الخاصة ببايرن في مدينة ميونخ فيما يتواجد باقي لاعبي الفريق في بريمن لخوض المباراة أمام فيردر بريمن اليوم بالدور قبل النهائي لكأس ألمانيا.

وتعرض نوير "33 عاما" قائد الفريق للإصابة بتمزق في ربلة الساق "عضلة السمانة" خلال مباراة الفريق أمام فورتونا دوسلدورف قبل عشرة أيام.

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ويأمل نوير في العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للحاق بمباراة الفريق أمام لايبزغ والمقررة في 11 مايو المقبل بالمرحلة قبل الأخيرة من الدوري الألماني "بوندسليغا" .

ويحرس زفن أولريش مرمى بايرن في مباراته يوم الأربعاء أمام فيردر بريمن بالمربع الذهبي لكأس ألمانيا، ويتصدر بايرن جدول "البوندسليغا" حاليا بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند قبل آخر أربع مراحل من الموسم.

ويحل بايرن ضيفا على نورنبرغ يوم الأحد المقبل في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة فيما يستضيف دورتموند فريق شالكه في ديربي مثير يوم السبت المقبل بنفس المرحلة.