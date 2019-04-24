شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يتهم ساري بسوء التصرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إنه وجه اتهاماً لمدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري بداعي سوء التصرف خلال التعادل 2-2 مع بيرنلي في الدوري الممتاز يوم الاثنين.

وطرد الحكم كيفن فريند مدرب تشيلسي لدوره في شجار بين لاعبين على خط التماس قرب نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ولم يحضر ساري المؤتمر الصحافي عقب المباراة وأرسل مساعده جيانفرانكو زولا بدلا منه.

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وأبلغ زولا الصحافيين وقتها أن ساري سعى لإبعاد لاعبيه عن الشجار لكن الحكم أساء تفسير نواياه وأن مدرب تشيلسي تعرض لإساءة من ناحية مقعد بدلاء بيرنلي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان يوم الأربعاء: تم توجيه اتهام لماوريتسيو ساري بسوء التصرف بعد أحداث وقعت في الدقيقة 94 من مباراة في الدوري الممتاز يوم الاثنين بين تشيلسي وبيرنلي.

وأضاف الاتحاد أن أمام ساري حتى الساعة "17:00 بتوقيت غرينتش" يوم الجمعة للرد على الاتهام.