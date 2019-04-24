شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تعيين طاقم حكام مكسيكى لمباراة الأهلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة، بشكل رسمى، إسناد مباراة الغد بين الأهلى والمصرى المؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدورى إلى طاقم حكام من المكسيك.

ومن المقرر أن يصل الطاقم إلى القاهرة مساء اليوم على أن يتوجه إلى الإسكندرية غدا لإدارة المباراة التى تقام على استاد المكس.

يذكر أن النادى المصرى كان قد طلب حكاما أجانب لمباراة الغد وسدد لاتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار.

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وأعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائمة الفريق التى تسافر إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى فى إطار منافسات بطولة الدورى والمقرر لها غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

وضمت القائمة كلا من على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وحسين الشحات وعلى معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحى وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم على وجيرالدو وجونيور أجايى وعربى بدر.