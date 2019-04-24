كتب: منة عمر
في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة هامة بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.
المباراة تحمل في طياتها عدة تحديات لكلا الفريقين، فالشياطين الحمر أمام اختبار ليس بهين لتعويض الخسارة الثقيلة التي مُني بها الفريق برباعية دون رد أمام إيفرتون في مباراة الجولة الـ35 من بطولة الدوري، بينما يأمل البلو سكاي في الارتقاء لصدارة جدول بريميرليج للاقتراب من حسم اللقب.
يحتاج المدرب النرويجي للفوز في المباراة لتعويض خسارة...
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة بديربي مانشستر.. سولشاير يتحدى "السيناريو الأسود" في معركته ضد جوارديولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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