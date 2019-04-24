عقوبة منتظرة لمدرب تشيلسي

وجه إلى المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، الإيطالي ماوريسيو ساري، اليوم الأربعاء اتهام بسوء السلوك، بعد ما بدر منه خلال مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل 2-2 مع بيرنلي الإثنين الماضي في الدوري.
ويستطيع ساري، الذي تعرض للطرد في الوقت بدل الضائع للمباراة، الرد على الاتهام في موعد أقصاه الساعة السادسة (بتوقيت غرينتش) الجمعة المقبل.
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