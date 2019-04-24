قبل الديربي: حرب بين سولشاير وغوارديولا

أشعل المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشار، الأجواء المحيطة بديربي مدينة مانشستر الإنجليزية، الذي سيجمع فريقه مع جاره مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، باتهام لاعبي الفريق المنافس بأنهم يلجأون إلى اللعب غير النظيف للحد من خطورة منافسيهم.

وقال سولشار في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية: “علينا أن نستعد من أجل مواجهة الضغط الذي سيقومون به، إنهم يلعبون بشكل جيد عندما يستحوذون على الكرة ولذلك علينا أن ندافع جيداً، وعندما نستحوذ على الكرة علينا الاستعداد لمواجهة عنفهم، سيقومون بضرب كاحل الأقدام وسيقومون بركلنا، لن يسمحوا لنا بشن الهجمات المرتدة بسهولة لأنهم سيرتكبون أخطاء، لا أشك في هذا على الإطلاق”.

وعلى الجانب الأخر، أعرب المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن دهشته من تصريحات نظيره النرويجي، واعتبر هذه التصريحات بمثابة نوع من الضغط يمارسه النادي المنافس على حكم اللقاء.

وقال غوارديولا: “لا يروق لي هذا، فريقي لا يعتمد على مثل هذه الأمور على الإطلاق، لم أستعد لأي مباراة وأنا أفكر في هذا”.