بعد أشهر طويلة من السجن: رئيس برشلونة برىء

برأت محكمة إسبانية الأربعاء الرئيس السابق لنادي برشلونة لكرة القدم، ساندرو روسيل، من تهمة تبييض الأموال التي أوقف احتياطياً بسببها في 2017، وأفرج عنه تحت مراقبة قضائية مع بدء المحاكمة في فبراير (شباط) الماضي.

وكان الاتهام موجهاً إلى روسيل وزوجته وأربعة أشخاص آخرين، بتبييض أموال على نطاق واسع، في مبلغ يقدر على الأقل بـ19,9 مليون يورو منذ 2006.

وطلب الادعاء سجنه 11 عاماً وتغريمه 59 مليون يورو.