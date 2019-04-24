عمرو منسي: اعتزال رامي عاشور "خسارة"..وسوف يضيف للإسكواش

تحدث عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش، عن اعتزال رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري، اللعب بشكل نهائي، وذلك بسبب إصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات.
وقال منسي في تصريحات صحفية: "بعيد عن كون رامي عاشور صديق شخصي ومقربإلى قلبي بشكل كبير، إلا أنه كان سبب نجاح بطولة الجونة الدولية للإسكواش، فقد نجح في الفوز بتلك البطولة ثلاث مرات أعوام ٢٠١٢ و٢٠١٤ و٢٠١٥"
وأضاف:"كان لرامي عاشور دورًا كبيرًا في نجاح
واستطرد قائلًا: "اعتزال رامي عاشور خسارة كبيرة، ولكني متأكد أنه سوف يضيف للعبة بعد الاعتزال بشكل رسمي، فقد نجح في اكتساب خبرات كبيرة على مدار لعبه لسنوات طويلة في ملاعب الإسكواش".
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