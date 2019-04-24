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تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة

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أعلن البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن القائمة المستدعاة لمواجهة وادي دجلة غدًا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من .

شهدت القائمة عودة الثلاثى عماد حمدى وأسامة

إبراهيم والتنزانى يحيي زايد بجانب محمود عبدالعاطي دونجا، وانضمام محمد بيومى لاعب فريق 99 للمرة الأولى .

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمود رضا.

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خط الدفاع: طارق طه، محمد مجدى، ريتشارد بافور، باهر المحمدى، محمود متولى، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: عماد حمدى، محمود عبدالعاطى دونجا، محمد صادق، محمد بيومى، محمد الشامى، وجيه عبدالحكيم، إبراهيم حسن، عبدالرحمن مجدى.

خط الهجوم: أودا مارشال، يحيى زايد، شيلونجو.

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