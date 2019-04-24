تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن القائمة المستدعاة لمواجهة وادي دجلة غدًا ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.

شهدت القائمة عودة الثلاثى عماد حمدى وأسامة

إبراهيم والتنزانى يحيي زايد بجانب محمود عبدالعاطي دونجا، وانضمام محمد بيومى لاعب فريق 99 للمرة الأولى .

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجلة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمود رضا.

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خط الدفاع: طارق طه، محمد مجدى، ريتشارد بافور، باهر المحمدى، محمود متولى، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: عماد حمدى، محمود عبدالعاطى دونجا، محمد صادق، محمد بيومى، محمد الشامى، وجيه عبدالحكيم، إبراهيم حسن، عبدالرحمن مجدى.

خط الهجوم: أودا مارشال، يحيى زايد، شيلونجو.