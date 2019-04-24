منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية للريشة الطائرة

تأهل منتخب مصر للريشة الطائرة للدور نصف النهائي بالبطولة الأفريقية بعد التغلب على زامبيا بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي. النهائي. وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور ربع النهائى بالفوز بنتيجة 5 /0 على كل من الكونغو وأوغندا فى الدور الأول التمهيدى. ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة رامى إبراهيم، بينما يترأس البعثة مروة على عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للعبة.

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