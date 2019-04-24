مدير الإنتاج الحربي: الإصابات وراء تراجع نتائج الفريق

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي للإنتاج الحربي أن الإصابات التي واجهت الفريق مؤخرا كانت سببا في حدوث هزة في نتائج الفريق

وتراجع موقع الفريق من المربع الذهبي الى المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وأضاف أن الحارس عامر عامر كان له دور كبير في الخروج بنتائج إيجابية في معظم مباريات الدوري قبل الإصابة نظرا لخبرته وكفاءته، مشيرا الى أنه متفائل بعودة الفريق لنتائجه الجيدة في اللقاءات المقبلة.