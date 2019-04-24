أربعة لاعبين مصريين يتأهلون لدور الـ16 في الريشة الطائرة الدولية

تأهل أربعة لاعبين اليوم، من المنتخب المصري خلال المشاركين فى بطولة أوغندا الدولية ٢٠١٩ للـريشة الطائرة والتى تقام حاليًّا بالعاصمة الأوغندية كامبالا إلى دور ال ١٦ بعد تقام حاليًّا بالعاصمة الأوغندية كامبالا إلى دور ال ١٦ بعدالفوز فى دور المجموعات . واللاعبين هم نصر السيد يوسف، محمد شعبان عبدالجواد، أحمد مجدي، عاطف عبدالكريم. وستبدأ اليوم فعاليات مسابقات الزوجي والزوجي المختلط .

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