رسميًا.. برج العرب يستضيف لقاء الزمالك والنجم الساحلي

وافقت الأمانة العامة للقوات المسلحة على إقامة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، الأحد المقبل، بملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن ذهاب المقبل، بملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن ذهابنصف نهائي الكونفيدرالية. ومن المقرر أن يحدد الأمن خلال ساعات عدد الجماهير بجانب تحديد أماكن بيع التذاكر الخاصة بالمباراة.

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