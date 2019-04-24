مصر تستضيف سباق النيل الدولي لرياضة الشراع "أوبتمست"

في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبري، ينظم النادى المصرى للتجديف والرياضات المائية سباق النيل الدولى لرياضة الشراع "أوبتمست" للناشئين تحت 15 عاما، غدا الخميس، 25 أبريل الجاري، ويستمر حتى السبت 27 من الشهر نفسه، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء.

ويعد هذا السباق هو الأول من نوعه الذى يقام على نهر النيل فى مصر،

ويشارك خلاله أكثر من 45 مركبا يمثلون أكثر من 8 دول فى مقدمتهم إنجلترا، ألمانيا، الإمارات، المغرب، الجزائر.

كما يقام أيضا على هامش السباق حملة لفريق لتنظيف نهر النيل من المخلفات التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة، والمحافظة على نهر النيل الذي هو رمز الحضارة المصرية.

وأقيم أيضا على هامش السباق الدورة الدولية لحكام الشراع التي انتهت، أمس الثلاثاء ٢٣ أبريل، حيث حاضر فيها مجموعة من الحكام الدوليين من مختلف الجنسيات التي أقيمت بمقر الاتحاد المصري للشراع.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم السياحة الرياضية التي تعكس دور الرياضة في المساهمة والترويج السياحي من خلال تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية، وتمثل تلك البطولة تحدٍ خاص للاعبين المصريين، خاصة أنهم سيواجهون خلال المنافسات العديد من اللاعبين الأجانب من مختلف الجنسيات، مما يمثل احتكاك قوى للاعبى الشراع المصرى والعربى.