الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة وادي دجلة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى ظهر اليوم استعداداته لمواجهة وادى دجلة غدًا الخميس على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري .
وبدأ المران باجتماع من البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنيللفريق مع اللاعبين لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية واستعادة مسيرة الانتصارات مجددًا ولمصالحة جماهير الإسماعيلي الغاضبة.
وشهد المران الختامى إقامة عدة جمل فنية وتكتيكية سعيًا لتطبيقها خلال
واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث تم إيقافها للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين الخطط الفنية المطبقة.
ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.
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