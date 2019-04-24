الارشيف / اخبار الرياضه

الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة وادي دجلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى ظهر اليوم استعداداته لمواجهة وادى دجلة غدًا الخميس على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من .

وبدأ المران باجتماع من البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفني

للفريق مع اللاعبين لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية واستعادة مسيرة الانتصارات مجددًا ولمصالحة جماهير الإسماعيلي الغاضبة.

وشهد المران الختامى إقامة عدة جمل فنية وتكتيكية سعيًا لتطبيقها خلال

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مواجهة الغد ومباغتة المنافس وفضل المدرب البلجيكى تخفيف الحمل التدريبى على اللاعبين قبل المباراة من أجل تجنب شعورهم بالإرهاق.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث تم إيقافها للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين الخطط الفنية المطبقة.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا