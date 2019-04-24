إصابات بالجملة تواجه الإنتاج الحربي قبل لقاء الزمالك

يواجه فريق الإنتاج الحربي أزمة قبل لقاء الزمالك حيث يعاني من إصابات بالجملة لوجود 6 لاعبين يعانون من إصابات متنوعة. لاعبين يعانون من إصابات متنوعة. واللاعبون المصابون هم: عامر عامر حارس مرمى المنتخب والفريق الأساسي وأحمد دويدار ومحمود البدري وهشام شحاتة ومحمد رجب. يذكر أن الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

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