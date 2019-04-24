رياضة | رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام يثني على دور الرعاة بالبطولة العربية

أشاد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام رئيس الاتحاديين العربي والافريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالدور الذي تقوم به شركة «أفينجرز» الراعي الرسمي للبطولة العربية لكمال الأجسام رقم «21» والأولي للفيزيك بتقديمها الدعم المادي والمعنوي من أجل إنجاح البطولة وإقامتها بالشكل الذي يليق بمستوى حدث رياضي إقليمي تستضيفه مصر .

كما شدد فهيم على حسن اختيار محافظة أسيوط لإقامة هذا الحدث الرياضي باعتبارها واحدة من أجمل محافظات الصعيد التي تستحق أن نروج لها على كافة المستويات وأن نعمل من أجل زيادة النشاط السياحي في المحافظة وفي كافة المحافظات المصرية تماشيًا مع توجهات الدولة نحو الاستفادة من كافة مقدرات الدولة إضافة إلى تعدد أدوات الترويج السياحية.