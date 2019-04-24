رياضة | رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام يثني على دور الرعاة بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد العربي لكمال الأجسام يثني على دور الرعاة بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام رئيس الاتحاديين العربي والافريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالدور الذي تقوم به شركة «أفينجرز» الراعي الرسمي للبطولة العربية لكمال الأجسام رقم «21» والأولي للفيزيك بتقديمها الدعم المادي والمعنوي من أجل إنجاح البطولة وإقامتها بالشكل الذي يليق بمستوى حدث رياضي إقليمي تستضيفه مصر .
كما شدد فهيم على حسن اختيار محافظة أسيوط لإقامة هذا الحدث الرياضي باعتبارها واحدة من أجمل محافظات الصعيد التي تستحق أن نروج لها على كافة المستويات وأن نعمل من أجل زيادة النشاط السياحي في المحافظة وفي كافة المحافظات المصرية تماشيًا مع توجهات الدولة نحو الاستفادة من كافة مقدرات الدولة إضافة إلى تعدد أدوات الترويج السياحية.
وأضاف «فهيم» في بيان له اليوم، "أفينجرز" هي واحدة من الشركات المصرية التي تقدر دور الرياضة وتعمل على دعم المبدعين الرياضيين، وهو دور وطني أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي له في العديد من الاحتفاليات والمنتديات بضرورية الوقوف إلى جانب الرياضيين لدعمهم من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات ورفع اسم مصر في المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية.
تجدر الإشارة إلى أن «أفينجرز» هي الراعي الرسمي للبطولة العربية 21 لكمال الأجسام والأولى للفيزيك، والذي يأتي في إطار مبادرتها لدعم أبطال الألعاب الفردية من أجل تعزيز فرصهم لحصد المزيد من الجوائز في المسابقات الإقليمية والدولية لرفع اسم مصر في هذه المحافل، كما ساهمت «أفينجرز» في دعم ورعاية البطولة الأفريقية لرفع الأثقال للشباب والناشئين المؤهلة لأولمبياد طوكيو2020 والتي أقيمت في مارس 2018 ووقعوا عقد رعاية للبطل الأولمبي محمد إيهاب وسارة سمير بطلا رفع الأثقال .