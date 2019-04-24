رياضة | رونالدو يرشح مدرب جديد لقيادة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يرشح مدرب جديد لقيادة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلّف إقصاء يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا موجة من الضغط الجماهيري على إدارة السيدة العجوز لإقالة المدير الفني ماسيمليانو أليجري.



وحسم البيانكونيري لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي لكن ذلك لم يشفع للمدرب لدى الجماهير التي لا ترى انه قادر على قيادة كتيبة السيدة العجوز لدوري الأبطال.



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وكشف ماوريزيو بيستوشي الصحفي السابق بشبكة ميدياسيت خلال حديثه على شبكة راديو كيس كيس نابولي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس اقترح على أنيلي رئيس النادي اسم لمدرب آخر ليكون بديل أليجري.

وتمثل اقتراح رونالدو في كارلو أنشيلوتي المدرب الحالي لفريق نابولي وسبق للثنائي العمل في ريال مدريد وحقق وقتها النجم البرتغالي الكرة الذهبية، وكان كريستيانو قد ظهر عليه الغضب الشديد عقب مباراة أياكس.

ويعيش أنشيلوتي فترة صعبة في نادي الجنوب حيث سقط الفريق في فخ الهزيمة أمام أتالانتا خلال الجولة الماضية من الدوري بالإضافة لتوديع الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي.