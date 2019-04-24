رياضة | تشكيل فريقي الشرقية ومالية كفر الزيات بالجولة الثامنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل فريقي الشرقية ومالية كفر الزيات بالجولة الثامنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الشرقية بقيادة طارق الصاوي المدير الفني، نظيره مالية كفر الزيات الذي يقوده أيمن مجدي فنيا، اليوم بالجولة 8 من دورة الترقي المؤهلة للممتاز ب والتي تقام علي استاد الزقازيق في الثالثة والربع عصرا.

يخوض الشرقية الشوط الأول بتشكيل مكون من السيد عماد، وأحمد حنفي، وحسن ماريو، وعصام عبدالستار، وأحمد صقر، وفرج كمال، وكريم أيالا، وعمر فتحي، محمود أنيس، وشريف وصفي، وياسر أبراهيم.

بينما جاء تشكيل مالية كفر الزيات كالتالي

حراسة المرمى:- صلاح شعبان

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في خط الدفاع :- عبدالله البلاط، ومحمد أبو عيطا، ومجدي دونجا، ورضوان شاكيري، ومحمد أبو عصا.

في خط الوسط :- محمد زهران، وحمدي الفقي.

في الهجوم :- احمد نصر، ومحمد عبدالرحمن، وحازم النحاس.

يدير المباراة أحمد العدوي حكما ويعاونه أحمد الكيال، وتوفيق السيد، واسلام راشد