رياضة | مصر تستضيف بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لأول مرة فى تاريخ الجودو الإفريقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستضيف بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لأول مرة فى تاريخ الجودو الإفريقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة الإتحاد الإفريقي للجودو برئاسة المالى حبيب سيسيكو إسناد تنظيم بطولة افريقيا للأندية الأبطال التى تقام لأول مرة فى تاريخ اللعبة إلى مصر ، وهى البطولة التى استحدثها الإتحاد الإفريقي خلال الجمعية العمومية التى عقدت أمس بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا والتى عقدت على هامش البطولة الإفريقية للكبار والكاتا التى تنطلق اليوم الاربعاء وتستمر حتى يوم 29 إبريل الجارى بمشاركة 32 دولة إفريقية ، جاء إسناد تنظيم البطولة إلى مصر التى تقام العام المقبل ، بعدما تقدم المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصرى للجودو ورئيس الإتحاد الإفريقي للسومو بإقتراح لإقامة البطولة ووضعها فى أجندة الإتحاد الإفريقي لتقام مرة كل عام فى أحد الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى ، حيث لقى هذا المقترح قبول جميع الأعضاء الذين حضروا الإجتماع ، ووافقوا على تنفيذه باعتباره نشاطا جديدا للإتحاد .

تقام اليوم منافسات الكاتا ، وتشارك مصر بستة لاعبين فى البطولة وهم محمود سعيد ، وعمر عبد العظيم ، واسامه عاشور ، ومحمد حسن ، واحمد عبد السلام ، ومحمد نصر الله ، بالإضافة إلى حلمى حسين مديرا فنيا .

يذكر أن مصر تشارك فى البطولة ببعثة تضم 26 فردا برئاسة العميد عمرو مكرم عضو مجلس إدارة إتحاد الجودو ، منهم 14 لاعبا ولاعبة جودو ، وستة لاعبين كاتا ، ولاعبو الجودو هم محمد عبد الموجود ، وأحمد عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ومحمد محى ، وعلى عيد وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد عبد العال ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وعلى حازم ، وحاتم عبد الاخر وزن 90 كيلو جراما ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام ، واللاعبات هن لمياء حسن وزن 52 كيلو جراما ، ونوران كامل وزن 70 كيلو جراما ، وآلاء ناصر وزن 73 كيلو جراما ، وكريمان كامل وسلمى الشاذلى وزن فوق 78 كيلو جراما ، وكل من السيد أبو ميدان ، وعاطف مصطفى مدربين ، بالإضافة إلى الحكم الدولي تامر عبد الفتاح .