رياضة | برشلونة يراقب ظهير يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يراقب ظهير يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي، قد يفكر في الرحيل عن صفوف البيانكونيري بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي قال بأن أيام كانسيلو قد تكون معدودة في يوفنتوس بعد قيامه بعمل إعجاب على منشور في الإنستجرام يتحدث عن ضرورة رحيل اليجري عن تدريب نادي يوفنتوس.

وأكد كالتشيو ميركاتو أن ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني يراقبان وضع ومصير كانسيلو مع يوفنتوس.

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وتقدر قيمة شراء كانسيلو بمبلغ مالي فوق الـ40 مليون يورو، وهذا ما قد يمنع برشلونة من التحرك لضم الصفقة، خاصة أن البارسا تعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج وسيحاول ضم مواطنه ماتياس دي ليخت من أياكس مقابل مبلغ مالي كبير.

ويذكر أن كانسيلو كان انضم إلى يوفنتوس في يونيو من عام 2018 بصورة بيع نهائي قادمًا من نادي فالنسيا الإسباني.

وكان يوفنتوس ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بعد الإقصاء على يد نادي أياكس الهولندي.