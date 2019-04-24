رياضة | رسميا.. الأمن يحدد ملعب مباراة الزمالك والنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأمن يحدد ملعب مباراة الزمالك والنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي فى ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويطلب نادي الزمالك حضور 30 ألف مشجع أمام النجم الساحلي التونسي لدعمه في تحقيق نتيجة مطمئنة في لقاء الذهاب.

عاجل.. استبعاد 17 لاعبا من قائمة مباراة الأهلي والمصري

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 17 لاعبا من قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس على ستاد المكس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد مدرب الأهلي شريف إكرامي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال وإسلام محارب بسبب الإصابة ووليد سليمان لعدم الجاهزية ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف ومحمد الشناوي وعمرو السولية ومروان محسن بسبب الإيقاف.

قائمة الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - باسم علي

خط الوسط: حمدي فتحي - عربي بدر - هشام محمد - رمضان صبحي - صالح جمعة - أحمد الشيخ - جيرالدو - جونيور أجايي - حسين الشحات - ناصر ماهر

خط الهجوم: صلاح محسن - وليد أزارو.

بيراميدز آخرهم.. 5 أندية قهرت الأهلي والزمالك في موسم واحد

كرر نادي بيراميدز سيناريو الأندية التي قهرت الأهلي والزمالك في موسم واحد بتصدره لجدول ترتيب الدوري المصري 2019 برصيد 63 نقطة.

وأصبح بيراميدز خامس فريق يهزم الأهلي والزمالك معاً فىيموسم واحد بالدورى المصرى آخر 10 سنين.

ولحق بيراميدز بأندية المقاصة والإسماعيلي وغزل المحلة وإنبي التي فاز على الأهلي والزمالك في موسم واحد.

أندية قهرت الأهلي والزمالك

الإسماعيلى فى موسم 2008/2009

غزل المحلة في موسم 2010/2011

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إنبي في موسم 2014/2015

مصر المقاصة 2017 / 2018

الأهلي والزمالك وبيراميدز يشعلون الصراع على لقب الدوري

وانتزع نادي بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة على حساب الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 60 من 27 مباراة بينما الأهلي في المركز الثالث بـ58 من 26 مباراة.

ويتبقى لبيراميدز 5 مباريات في مشوار الدوري المصري والزمالك 7 مباريات والأهلي 8 مباريات.

ويخطط بيراميدز للفوز بكل مبارياته المقبلة حتى يصل للنقطة 78 بنهاية مشوار الدوري وهي النقطة التي لا يجب أن يتوقف عندها الأهلي والزمالك حتى يتوج بيراميدز باللقب بعد فوزه على القلعة البيضاء أمس بهدف نظيف.

فرص بيراميدز والأهلي والزمالك

- أقصى رصيد نقاط يمكن أن يصل إليه الأهلي هو 82 نقطة إذا فاز بكل مبارياته، وفي هذه الحالة سيكون أقصى رصيد للزمالك 78 نقطة - هناك مباراة متبقية بينهما - لذلك سيحتاج بيراميدز لتعادل الفريق الأحمر في مباراتين ليضمن اللقب.

- أقصى رصيد نقاط يمكن أن يصل الزمالك إليه هو 81 إذا فاز بكل مبارياته ووقتها سيكون الأهلي 78 – هناك مباراة بينهما – وفي هذه الحالة سيحتاج بيراميدز لخسارة الفريق الأبيض في أي مباراة قادمة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري

الإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية والجونة والأهلي.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

المصري ومصر المقاصة ووادي دجلة والنجوم وحرس الحدود

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

المصري والإسماعيلي والنجوم وإنبي وطلائع الجيش وسموحة والمقاولون العرب والزمالك