رياضة | ألينيا يبخر أحلام رابيو مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألينيا يبخر أحلام رابيو مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة استقر على عدم التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وجاء قرار نادي برشلونة بالانسحاب من صفقة التعاقد مع أدريان رابيو بالرغم من حصوله على توقيع اللاعب بشكل مجاني نظراً لنهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ذكرت صحيفة سبورت، أن برشلونة اتخذ قراراً بالاعتماد على الموهوب الشاب كارليس ألينيا في خط وسط الفريق في المواسم المقبلة بدلاً من التعاقد مع أدريان رابيو.

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واضافت الصحيفة، أن كارليس ألينيا نجح في إثبات نفسه داخل الفريق بعد منحه الفرصة من المدرب فالفيردي بجانب تسجيله لهدف رائع في شباك ديبورتيفو ألافيس يوم امس خلال انتصار برشلونة بهدفين دون رد.

وتؤكد الأصوات داخل الكامب نو على أن النادي لن يتعاقد مع رابيو وسيعتمد على كارليس ألينيا بجانب فيدال وراكيتيتش ودي يونج وآرثر ميلو.

ولذلك اغلق برشلونة فكرة رحيل اللاعب عن الكامب نو بعد اهتمام ليفربول ودورتموند وبايرن ميونيخ وليفركوزن وروما ونابولي بضمه في الصيف.