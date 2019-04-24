رياضة | جوارديولا يهدي ريال مدريد صفقة مميزة من داخل السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يهدي ريال مدريد صفقة مميزة من داخل السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لحزم حقائبه للرحيل عن ملعب الاتحاد عقب نهاية الموسم الجاري.

وارتبط جوارديولا بالرحيل عن مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم بعد فشله في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ووداع البطولة على يد توتنهام من ربع النهائي.

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ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن خروج جوارديولا من مانشستر سيتي قد يفتح الباب أمام بعض النجوم لطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي وعلى رأسهم دي بروين وجوندوجان وساني وميندي ودانيلو.

وظهر مؤخراً في القائمة اسم البرازيلي خيسوس مهاجم الفريق والذي لعب دوراً ثانوياً في الفريق ضمن خطط المدرب جوارديولا لصالح المهاجم الأساسي سيرجيو أجويرو.

ويأمل بيريز رئيس نادي ريال مدريد التوقيع مع البرازيلي خيسوس بدفع 70 مليون يورو لحسم الصفقة والتفوق على الأندية التي تسعي للتعاقد معه مثل باريس سان جيرمان أو يوفنتوس.