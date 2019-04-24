رياضة | 170 مليون من ريال مدريد لضم هازارد ويوفيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 170 مليون من ريال مدريد لضم هازارد ويوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع الثنائي البلجيكي إيدين هازارد ، لاعب تشيلسي الإنجليزي والصربي لوكا يوفيتش، مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني في الصيف.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن هازارد سيحققه حلمه باللعب في ريال مدريد وتحت قيادة مثله الأعلى الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد ينتقل لريال مدريد مقابل من 90 إلى 100 مليون يورو بعدما رفض البلجيكي كل عروض تشيلسي لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2020.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد أقترب ايضا من حسم صفقة الصربي يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن ريال مدريد قد يحقق هدفه بالتعاقد مع الثنائي يوفيتش وهازارد في الموسم المقبل بالرغم من الاهتمام الكبير من كبار أوروبا تجاه الصربي.