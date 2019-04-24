رياضة | زيدان يسخر من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يسخر من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ريال مدريد مضيفه خيتافي غداً ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني، وحضر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء.

وأثنى زيدان على حراس مرمى فريقه مؤكداً أنهم الأفضل وأن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا سيكون جاهز للمشاركة في مباراة غداً.

وأوضح زيزو أن الموسم القادم لقب الدوري الإسباني سيكون هدف الميرنجي وبخصوص هيمنة برشلونة على البطولة تسأل المدير الفني الفرنسي عن عدد بطولات الدوري لبرشلونة مقارنة برصيد ريال مدريد الذي يملك 33 لقب.

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وعاد زين الدين ليؤكد أن أهم شئ له هو الدوري الإسباني وأنه يجب تغيير ديناميكية الفريق لكسر احتكار برشلونة للدوري خلال السنوات الماضية.

وأعلن المدرب غياب لاعبه البرازيلي فينسيوس جونيور عن مباراة خيتافي نظراً لحاجته لبعض الوقت بعد عودته من إصابة طويلة.

وأضاف زيدان أن التعاقد مع لاعبين جدد سيعني بالتأكيد رحيل البعض الآخر لكنه لن يبيع الجناح الويلزي جاريث بيل حتى يتم التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد.

وعبر زيزو عن إعجابه بمواطنه المتألق مؤخراً كريم بنزيما وأنه يعتبر أن الموسم الجاري هو الأفضل في مسيرة اللاعب.