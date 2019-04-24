رياضة | رونالدو يطلب جوارديولا في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطلب جوارديولا في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، لقدوم الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، في الموسم المقبل في محل ماسيمليانو أليجري، الذي ينتهي عقده في يونيو 2020.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن يوفنتوس يضع بيب جوارديولا على رأس قائمة المدربين لقيادة مشروع الفريق في الموسم المقبل وتحديدا إذا تولى المدرب السابق لفريق، أنطونيو كونتي زمام الأمور في انتر ميلان في محل لوتشيانو سباليتي.

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وشددت الصحيفة على أن كريستيانو رونالدو يرحب بقدوم بيب جوارديولا لصفوف يوفنتوس في محل أليجري في الموسم المقبل.

وأبرزت الصحيفة في تقريرها بأن كريستيانو رونالدو مازال يضغط على إدارة يوفنتوس لضم رافاييل فاران وايسكو ومارسيلو من ريال مدريد في الصيف.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس سوف يجتمع مع أليجري في الأيام المقبلة لحسم مصير المدرب مع الفريق.