صورة صادمة لديفيد بيكهام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت “روسيا االيوم” صورة صادمة لنجم الكرة الإنجليزية المعتزل ديفيد بيكهام، مشيرة إلى أنها كان قد تم نشرها عام 1998، وحققت انتشارا كبيرا بسبب تنبؤها الصارخ بشكل بيكهام بحلول عام 2020.

الصورة التي أنشأها الكمبيوتر، ونُشرت لأول مرة في إصدار “فور فور تو”، تظهر أسطورة كرة القدم وأيقونة الموضة، ديفيد بيكهام، بأسنان متفرقة وشعر رقيق وبشرة متجعدة، إلا أنها بعيدة كل البعد عن الشكل الذي يبدو عليه ديفيد بيكهام الآن، حيث ما يزال يمتلك مظهرا جذابا ويلفت أنظار الجميع في عمر الـ 43 عاما.

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ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” فإن إيان ووكر، نشر الصورة الطريفة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” وكتب قائلا: “هكذا تخيلوا ما سيبدو عليه ديفيد بيكهام في عام 2020”.. وحققت التغريدة انتشارا واسعا مع إعادة نشرها أكثر من 1500 مرة عبر الإنترنت.

وفي العام الذي نُشر فيه المقال، لعب بيكهام (بعمر 23 عاما)، دورا رئيسا في أنجح موسم لنادي مانشستر يونايتد في التاريخ، الذي استحوذ على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.. وفي العام التالي، أصبح قائد منتخب إنجلترا وأنجب طفله الأول، بروكلين، البالغ من العمر 20 عاما الآن، كما تزوج من نجمة “سبايس جيرل”، فيكتوريا بيكهام.